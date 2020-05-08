مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق “درع الفرات”.. اغتيال مواطنين اثنين في مدينة الباب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل مواطنين اثنين جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين، اليوم، في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 أيار/مايو، انفجارا ضرب مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة قرب مسجد “فاطمة الزهراء” بالمدينة، حيث قضى سائق السيارة وهو شاب يعمل في مجال “الصرافة والتحويل”.