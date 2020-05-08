مدير “المرصد السوري”: تنظيم “الدولة الإسلامية” بدا الهجوم على قوات النظام.. ولكن عندما سيطر التنظيم إلى أكثر من نصف الأراضي السورية كان هناك من يسهل له.. ما لا يقل عن 16 عملية نفذها تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدفت قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية منذ بداية رمضان.. بالأمس كان هناك هجمات على قوات سوريا الديمقراطية ولكن الهجوم الأكبر كان عندما استهدف عناصر التنظيم 11 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها.. خلال الأسابيع الفائتة كانت هناك عمليات نوعية أدت إلى مقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام.. بالإضافة لهجمات استهدفت الميليشيات العراقية والإيرانية أمس الأول.. هناك استهدافات شبه يومية لعناصر “قسد” في الحواجز ومناطق انتشارهم.. التنظيم ما يزال متواجدا في مناطق سورية في منطقة جبل أبو رجمين الذي لم يكن موضعا للعمليات العسكرية الروسية.. نحو 4 آلاف كيلو مترات مربعة من البادية السورية لا تزال تحت سيطرة التنظيم من خلال مجموعاته.. وبصورة أخرى نظام الأسد وتركيا دعما تنظيم “الدولة الإسلامية”.. قبل الثورة السورية وإنشاء ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام.. آصف شوكت كان من أشد الداعمين للمجموعات الجهادية التي تذهب للقتال بالعراق من الأراضي السورية.. الدور ذاته تكرر مع الحكومة التركية التي فتحت الباب لدخول الجهاديين إلى سورية.. الآن أعتقد أن التنظيم لديه إمكانيات مالية ويحتفظ بأمواله لدى خلايا نائمة تابعة له.. كما أنه بقي 25 ألف مقاتل منه موجود داخل الأراضي السورية أو في العراق

مدير "المرصد السوري": تنظيم "الدولة الإسلامية" بدا الهجوم على قوات النظام.. ولكن عندما سيطر التنظيم إلى أكثر من نصف… Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, May 8, 2020