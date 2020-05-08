قوات النظام تأسر مقاتلين اثنين على محاور ريف إدلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عنصرين من الفصائل الإسلامية وقعا بالأسر على محاور ريف إدلب، أمس، حيث فقد الاتصال مع عنصران عاملان مع فصيل “جيش الأحرار”، بعد أن دخلا في منطقة تسيطر عليها قوات النظام شرق إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية المتمركزة في ريف إدلب، استهدف تجمعات قوات النظام في مدينة سراقب.

وكانت قوات النظام استهدفت آليات حفر للقوات التركية على محور آفس بريف إدلب ودمرت اثنين، وأسفر القصف عن وقوع خسائر بشرية خلال الساعات الفائتة.

فيما عدا ذلك، يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “خفض التصعيد” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه 64 على التوالي.