تزامنا مع هبوط طائرة تنقل معدات عسكرية في قاعدة لـ”التحالف الدولي”.. 50 شاحنة تصل إلى قاعدة الشدادي 

أرسلت قوات “التحالف الدولي”، اليوم، نحو 50 شاحنة تحوي عربات عسكرية ومساعدات لوجستية وهندسية إلى قاعدة الشدادي جنوب الحسكة.

على صعيد متصل، هبطت طائرة شحن إلى قاعدة “قصرك”، مساء اليوم، على متنها أسلحة ومعدات عسكرية، حيث أفرغت الحمولة في القاعدة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منتصف أبريل/نيسان، دخول قافلة شاحنات لـ”التحالف الدولي” إلى الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر “الوليد” الحدودي.

وتضم القافلة أكثر من 100 شاحنة تحمل معدات لوجستية وعسكرية، حيث توجهت إلى قواعد التحالف و”قوات سوريا الديمقراطية” في محافظتي الحسكة ودير الزور.