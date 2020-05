مدير "المرصد السوري": الشعب التركي هو صديق للشعب السوري..

مدير "المرصد السوري": الشعب التركي هو صديق للشعب السوري.. ولكن جوهر المشكلة أردوغان الذي استغل ثورة الشعب السوري وهو يرغم المقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا على إرسال المقاتلين إلى ليبيا عبر الضغط على قادة تلك الفصائل الملوثين بقضايا عدة.. بعض تلك الفصائل ترفض الذهاب إلى ليبيا حيث نشاهد اشتباكات فيما بينها بشكل مستمر. كما أن هناك آلاف المقاتلين الجهاديين من جنسيات شمال إفريقيا انطلقوا من سورية إلى ليبيا. أردوغان يطمح لتثبيت الاحتلال التركي في سورية عبر زج آلاف المقاتلين الأتراك في المنطقة الممتدة من جسر الشغور وصولا إلى رأس العين في الحسكة. اليوم أردوغان لا يخفي مشروعه في سيطرة الأخوان المسلمين على البلاد العربية.. كما يحاول فرض الإخوان المسلمين على المعارضة السورية.. الشعب السوري قام بثورته ضد النظام وليس كرمى للإخوان المسلمين.. شاهدنا صور زهران علوش وصدام حسين مرفوعة في عفرين رمزيتها تدل على المجازر بحق الأكراد ليس إلا. جيش الإسلام وفيلق الرحمن ولواء صقور الشمال وفيلق الشام وسليمان شاه وغيرها الكثير اجبرتهم تركيا على الخضوع لها وترك بلدانهم التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية وقوات النظام. نحو 261 مرتزق سوري قتل خلال المعارك في ليبيا ومن يذهب إلى ليبيا عناصر ليس لديهم خبرة قتالية عالية.. هم ذهبوا إلى حتفهم. خلال الأيام الماضية لم نرصد أي عمليات نقل مقاتلين سوريين من مناطق النظام إلى ليبيا.. قوات النظام نقلت مقاتلين من القنيطرة ودرعا للقتال في البادية السورية.

