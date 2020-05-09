اشتباكات ليلية بين قوات النظام والفصائل شهدتها محاور جنوب إدلب وشرقها

اندلعت بعد منتصف ليل الجمعة – السبت اشتباكات عنيفة بين المجموعات الجهادية و الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى على محور الفطيرة جنوب إدلب، ترافقت مع قصف مدفعي نفذته قوات النظام على المنطقة.

تزامنا مع ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة على محور قرية معارة عليا – سراقب في ريف إدلب الشرقي، في محاولة من قِبل قوات النظام التقدم باتجاه بعض النقاط، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف من قِبل النظام استهدف نقاط التماس في المنطقة ، ومعلومات عم وقوع جرحى من كلا الطرفين.

وتمكنت قوات النظام مساء الأمس من أسر عنصرين من الفصائل الإسلامية على محاور ريف إدلب، حيث فقد الاتصال مع عنصران عاملان مع فصيل “جيش الأحرار”، بعد أن دخلا في منطقة تسيطر عليها قوات النظام شرق إدلب