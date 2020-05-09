“مدير المرصد السوري”: هناك قادة حرب كانوا يظهرون في قتال النظام ضمن أحياء حلب الشرقية هم يتحضرون الآن للذهاب إلى ليبيا

مدير “المرصد السوري”: هناك قادة حرب كانوا يظهرون في قتال النظام ضمن أحياء حلب الشرقية ويتحضرون الآن للذهاب إلى ليبيا.. وبعض المقاتلين السوريين يرفضون الذهاب والقتال في ليبيا.. هناك انشقاقات ضمن ما يعرف بفرقة الفاسدين “السلطان مراد”.. هذه الفرقة هي أكثر الفرق العسكرية الموالية لتركيا التي أرسلت مقاتلين إلى ليبيا وهي التي تجند الأطفال للقتال في ليبيا بشكل أساسي.. هناك جثة لطفل دون سن الـ18 قُتل في صفوف الفصائل الموالية لتركيا وصلت إلى مناطق درع الفرات وجرى دفنها.. وعملية تجنيد الأطفال لا تزال مستمرة في صفوف الفصائل الموالية لتركيا.. وقادة الفصائل يسرقون أموال المقاتلين وهناك عدد كبير من الذين ذهبوا إلى ليبيا يريدون العودة.. والكثير من المقاتلين يريدون الذهاب إلى ليبيا من اجل الهروب إلى أوروبا.. وبرغم كل المناشدات الدولية لوقف نقل المرتزقة تركيا فإن عملية نقلهم إلى ليبيا لا تزال مستمرة