"مدير المرصد السوري": نحو (8000) مقاتل سوري في ليبيا، وهناك مجموعات يجري تجنيدها في مناطق درع الفرات ومناطق الاحتلال التركي في عفرين ورأس العين وشمال الرقة.قضية تجنيد الأطفال مستمرة ضمن فصيل "السلطان مراد" لأن قضية المقاتلين الرافضين الذهاب إلى ليبيا تتزايد بشكل كبير، (286) قضوا في معارك ليبيا ووصلت جثامينهم إلى سوريا.فصيل "السطان مراد" يحمل الصبغة التركمانية بشكل كبير جدا ولكن مؤخراً انضمت إليه فصائل عدة وهو موالِ بشكل كامل للحكومة التركية والمخابرات التركية.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, May 9, 2020