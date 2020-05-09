“مدير المرصد السوري”: نحو (8000) مقاتل سوري في ليبيا، وهناك مجموعات يجري تجنيدها في مناطق درع الفرات ومناطق الاحتلال التركي في عفرين ورأس العين وشمال الرقة.

“مدير المرصد السوري”: نحو (8000) مقاتل سوري في ليبيا، وهناك مجموعات يجري تجنيدها في مناطق درع الفرات ومناطق الاحتلال التركي في عفرين ورأس العين وشمال الرقة.

مدير “المرصد السوري”: المضحك أن قيادة فصيل “السلطان مراد” تقول للمجندين إن ذهاب المقاتلين إلى ليبيا هو رد لجميل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعم أبناء الشعب السوري.. وإذا عدنا إلى عام 2005 سنجد أن أمير قطر ورجب طيب أردوغان هما من أنقذا بشار الأسد عندما كان معزول عربيا ودوليا.. حاليا هناك نحو 8000 مقاتل سوري في ليبيا.. وتجنيد الأطفال لا يزال مستمراً لأن عدد الرافضين الذهاب إلى ليبيا يتزايد بشكل كبير.. وهناك 286 مقاتل سوري قضوا في معارك ليبيا ووصلت جثامينهم إلى سوريا.. وبشكل عام فصيل “السطان مراد” يحمل الصبغة التركمانية بشكل كبير جدا وموالٍ تماما للحكومة والمخابرات التركية