المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


الفصائل تقصف بصواريخ بعيدة المدى مناطق شمال اللاذقية.. تزامنا مع قصف صاروخي طال ريف إدلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا بعدة صواريخ بعيدة المدى من قِبل الفصائل استهدف مناطق خاضعة لسيطرة النظام في ريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

واستهدفت قوات النظام قرية الكندة في ريف إدلب الغربي بعدة قذائف صاروخية.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن من أبناء قرية ميزناز في ريف حلب الغربي، جراء قنصه من قبل عناصر النظام المتمركزين على أطراف قرية ميزناز أثناء تفقده لمنزله القريب من القرية.

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