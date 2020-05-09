المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


Turkey-backed Syrian fighters patrol on November 19, 2018 in the northwestern Syrian city of Afrin. - Clashes on Sunday between Turkish-backed rebel factions vying for influence in the northern Syrian town of Afrin left 25 fighters dead, the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said said. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)

إلقاء القبض على خلية خطف في مدينة عفرين وتحرير طفل من يد الخاطفين

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الشرطة الموالية لتركيا تمكنت من إلقاء القبض على خلية خطف مؤلفة من ثلاثة أشخاص بينهم إمرأة، وتحرير طفل من بين أيديهم اختطفوه في وقت سابق من مدينة مارع، لابتزاز ذويه مقابل إطلاق سراحه لقاء مبلغ مالي.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى أن مجهولون اختطفوا مواطنا من مدينة سلقين في ريف إدلب، وطالبوا ذويه بفدية مالية كبيرة، بعد إرسال شريط مصور حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة منه، يظهر لحظة قطعهم لإصبعه وتعذيبه بشكل وحشي.

على صعيد متصل، اختطف مواطن من قرية اليعقوبية في ريف إدلب، دون معرفة الأسباب والدوافع.

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