إلقاء القبض على خلية خطف في مدينة عفرين وتحرير طفل من يد الخاطفين

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الشرطة الموالية لتركيا تمكنت من إلقاء القبض على خلية خطف مؤلفة من ثلاثة أشخاص بينهم إمرأة، وتحرير طفل من بين أيديهم اختطفوه في وقت سابق من مدينة مارع، لابتزاز ذويه مقابل إطلاق سراحه لقاء مبلغ مالي.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى أن مجهولون اختطفوا مواطنا من مدينة سلقين في ريف إدلب، وطالبوا ذويه بفدية مالية كبيرة، بعد إرسال شريط مصور حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة منه، يظهر لحظة قطعهم لإصبعه وتعذيبه بشكل وحشي.

على صعيد متصل، اختطف مواطن من قرية اليعقوبية في ريف إدلب، دون معرفة الأسباب والدوافع.