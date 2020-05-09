بعد مضي نحو 100 يوم على غارات جوية طالت أريحا.. العثور على جثة مواطن تحت الأنقاض في المدينة

بعد مضي نحو 100 يوم على غارات جوية طالت أريحا.. العثور على جثة مواطن تحت الأنقاض في المدينة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على جثمان مواطن قضى جراء غارات جوية استهدفت مدينة أريحا قبل نحو ثلاثة أشهر، وذلك أثناء قيام فرق الدفاع المدني بترحيل أنقاض الأبنية المدمرة بفعل الضربات الجوية السابقة من طائرات النظام والروس على المدينة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن من أبناء قرية ميزناز في ريف حلب الغربي، جراء قنصه من قبل عناصر النظام المتمركزين على أطراف قرية ميزناز أثناء تفقده لمنزله القريب من القرية.