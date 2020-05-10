مجموعات جهادية تهاجم قوات النظام في سهل الغاب والأخيرة ترد بقصف صاروخي مكثف

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت – الأحد وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام على مناطق في العنكاوي وقليدين والقاهرة بسهل الغاب شمال غرب حماة، وفليفل والبارة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطائرة استطلاع روسية في أجواء مدينة إدلب وريفها الجنوبي، في حين هاجمت مجموعات جهادية مواقع قوات النظام في محور الطنجرة بسهل الغاب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا بعدة صواريخ بعيدة المدى من قِبل الفصائل استهدف مناطق خاضعة لسيطرة النظام في ريف اللاذقية الشمالي، واستهدفت قوات النظام قرية الكندة في ريف إدلب الغربي بعدة قذائف صاروخية.