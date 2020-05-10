الفلتان الأمني المتصاعد يتواصل في إدلب عبر هجوم مسلح جديد استهدف أحد مقرات “فيلق الشام” المقرب من تركيا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت – الأحد، هجوم مسلح جديد من قبل مجهولين على أحد مقرات فيلق الشام شرق مدينة بنش بريف إدلب، حيث دارت اشتباكات بين عناصر المقر والمهاجمين، قبل أن يلوذ الأخير بالفرار، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، يأتي ذلك في إطار تصاعد الفلتان الأمني بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، ضمن مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، هجوماً مسلحاً على أحد مقرات “فيلق الشام”، بالقرب من منطقة الصواغية الواقعة عند أطراف كفريا والفوعة بريف إدلب، حيث دارت اشتباكات بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، بين عناصر الفيلق من جهة، والمسلحين المجهولين من جهة أخرى، قبل أن يلوذ الأخير بالفرار، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.