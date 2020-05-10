المرصد السوري يواصل رصد عملية “هروب” قيادات ومسؤولين من الجنسية التركية في صفوف “قسد” إلى تركيا

يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان مواكبة عملية “هروب” قيادات من الجنسية التركية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية نحو الأراضي التركية، وآخرها مقتل “مسؤول مالي” ضمن قسد أثناء محاولته الهرب.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن المدعو “ب” وهو من أكراد تركيا ويشغل منصف مسؤول مالي في صفوف قسد، حاول الهروب نحو الأراضي التركية برفقة شخص آخر وبحوزته مبالغ مالية طائلة بحكم المنصب الذي كان يشغله.

وحاول المسؤول الهروب عبر قرية جطلي وبلدة قرماني الواقعة على الحدود السورية – التركية، إذ كان بانتظاره آليات تركية على الجانب الآخر، بيد أن تردده الكثير في الآونة الأخيرة على المنطقة كشف أمره، وجرت ملاحقته من قبل استخبارات قسد، ليتم إطلاق النار عليه أثناء محاولته الهروب، ما أدى لمقتله على الفور، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير الشخص الذي كان برفقته.

يذكر أن عملية هروب قيادات في قسد من أكراد تركيا تتواصل بشكل مكثف جداً، حيث كان مسؤول مالي آخر ضمن منطقة الدرباسية ويدعى “د”، تمكن من الهرب خلال الأيام الفائتة بتنسيق مع الجانب التركي، وبحوزته مبالغ مالية طائلة أيضاً، بالإضافة لهروب امرأة من أكراد تركيا وهي تشغل منصب قيادي في صفوف قسد بمنطقة الرقة، وآخر مسؤول عن “الأنفاق” بعين العرب (كوباني).