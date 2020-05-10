في إطار استمرار حملات تجنيد “المرتزقة”.. دفعة جديدة من المقاتلين الموالين لتركيا يصلون الأراضي الليبية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن دفعة جديدة من المقاتلين جرى نقلها إلى الأراضي الليبية من قبل تركيا، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن الدفعة تضم مقاتلين من مدينة الأتارب وآخرين من مناطق سورية أخرى، جرى تجنيدهم في صفوف فرقة “السلطان مراد” و”السلطان محمد الفاتح” من قبل مقاتلين ذهبوا إلى ليبيا وعادوا في زيارة إلى المنطقة.

وعقب عملية التجنيد يتم التنسيق مع القواعد التركية ضمن مناطق سيطرة فصائل “غصن الزيتون” بالريف الحلبي، ويتم إعطاء المجند مبلغ مادي كـ “سلفة” وبعد ذلك يتم توكيل شخص من أقرباء المجند سواء في سوريا أو تركيا لاستلام راتبه الشهري، يأتي ذلك في إطار مواصلة تركيا لنقل “المرتزقة” للقتال في ليبيا إلى جانب “حكومة الوفاق” في معاركها ضد “قوات حفتر”.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 8250 “مرتزق” بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300