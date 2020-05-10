القوات الأمريكية تسير دورية عسكرية اعتيادية في محيط تل تمر شمال الحسكة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد، دورية عسكرية تابعة للقوات الأمريكية سارت في محيط بلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي، تزامنا مع تحليق مروحية في أجواء المنطقة، وذلك في مشهد اعتيادي يتكرر بشكل شبه يومي.

ونشر المرصد السوري في الرابع من الشهر الجاري، أن القوات الأمريكية تمركزت منذ ساعات الصباح الاولى عند مدخل تل تمر بريف الحسكة من الجهة الشرقية، وذلك بهدف قطع الطريق امام دورية روسية انطلقت من قاعدتها جنوب تل تمر، وسط تحليق لمروحيات أميركية في أجواء المنطقة، فيما اتجهت الدورية الروسية إلى بلدة العالية مستخدمةً الطريق الدولي “حلب – الحسكة”.

يأتي ذلك بعد أن منعت الشرطة الروسية يوم 2 مايو دورية تابعة للقوات الأمريكية من الدخول إلى مدينة القامشلي من الجهة الشرقية لها، وذلك من خلال نشر الشرطة الروسية لعرباتها على عرض الطريق ومنع عبور القوات الأمريكية، وسط توتر يسود المنطقة، بالإضافة لتحليق طائرات في أجواء المنطقة، يذكر أن هذه هي المرة الأول التي تمنع روسيا أميركا من العبور باتجاه منطقة ما، وجرت العادة أن تعيق القوات الأميركية عبور الروس من مناطق معينة.