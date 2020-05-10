الفصائل الموالية لأنقرة تواصل عملية الاستيلاء على محاصيل المواطنين الزراعية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مواصلة الفصائل الموالية لأنقرة استيلائها على المحاصيل الزراعية للمواطنين في ريف الحسكة، حيث جرى الاستيلاء على المحاصيل في قرى بعيرير وقاسمية ومحمودية الواقعة ضمن المنطقة بين أبو رأسين (زركان) وتل تمر، وذلك في إطار استمرار الانتهاكات بأشكالها المتعددة سواء بحق من تبقى من أهالي تلك المناطق، أو بسلب ونهب والاستيلاء على أملاك وأرزاق الذين أجبروا على التهجير.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استيلاء الفصائل الموالية لتركيا على القمح والمحاصيل الزراعية، التي تركها أصحابها، تزامنا مع العملية العسكرية التركية “نبع السلام”، حيث استولت الفصائل الموالية لتركيا على حقول القمح والشعير في قرية ريحانية وداودية ملا في ريف تل تمر، وتل بيدر وقرية عطية ونداس وتل صخر وأسدية الإزيديين بريف رأس العين.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن تلك القرى يسكنها خليط من المسيحيين والكرد والعرب، هجرهها معظم السكان باستثناء قلة من العرب، حيث حاولت العائلات العربية الاعتناء بالحقول والمزارع وحصادها لحساب أصحابها إلا أن الفصائل الموالية لتركيا سيطروا على جميع تلك الممتلكات بما فيها أملاك العائلات العربية.