عدسة المرصد السوري ترصد أجواء شهر رمضان المبارك في مدينة الميادين شرق دير الزور

عدسة المرصد السوري ترصد أجواء شهر رمضان المبارك في مدينة الميادين شرق دير الزور

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, May 10, 2020