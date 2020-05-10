أضرار مادية في انفجار استهدف بلدة بريف رأس العين (سري كانييه) الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد عصر اليوم الأحد، انفجاراً ضرب بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف رأس العين (ٍسري كانييه) الغربي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مركونة في البلدة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، العثور على جثة في المنطقة الواصلة إلى مدينة الحسكة، وتعود الجثة لرجل كان يعمل ضمن فرع “أمن الدولة” التابع للنظام السوري ولديه ابن في صفوف قوى الأمن الداخلي.

واتهمت مصادر فرقة “السلطان مراد” الموالية لتركيا بقتله رمياً بالرصاص، والاستيلاء على ممتلكاته في القسم الجنوبي من مدينة رأس العين (سري كانييه).