القوات التركية تقصف مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري شمال الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا نفذه الجيش التركي، استهدف ناحية “عين عيسى” وتل أبيض الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام شمال محافظة الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة الفائت، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرى الفكة وعبوش وقبور قراجنة و قبر الكبر والدرارة وعبوش الواقعة بريف تل تمر والخاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث أن غالبية القرى تلك هجرها أهلها نتيجة القصف التركي المتكرر.