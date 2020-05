عدسة المرصد السوري: وصول ٢٠ شاحنة يرافقها مدرعتين أمريكيتين تحمل مواد لوجستية وعسكرية إلى قاعدة الشدادي التابعة للتحالف الدولي بريف الحسكة

