 مقتل وإصابة 40 عنصرا من قوات النظام برصاص الجهاديين في سهل الغاب.. وطيران استطلاع مذخر يستهدف جبل الزاوية 

لا تزال الاشتباكات متواصلة على محور المنارة (طنجرة) بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بين مجموعات جهادية منضوية ضمن غرفة عمليات “وحرض المؤمنين” من جانب وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في هجوم معاكس متواصل ينفذه الأخير بغطاء بري مكثف في محاولة منه لاستعادة السيطرة على القرية التي خسرها لصالح تنظيم “حراس الدين” ومجموعات جهادية أخرى قبل ساعات.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف المكثف والاشتباكات العنيفة، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى 32 على الأقل، بينما ارتفع تعداد قتلى المجموعات الجهادية إلى 13، فيما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري طيران استطلاع مذخر استهدف بعدة قنابل قرية الحلوبة في جبل الزاوية جنوب إدلب.