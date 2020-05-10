المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


صورة ارشيفية لحرائق في المحاصيل الزراعية محافظة الحسكة

النيران تلتهم مساحات واسعة من الأراضي في محافظة السويداء جنوبي سورية

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: التهمت النيران مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محافظة السويداء جنوبي سورية، مما تسبب بتلف 150 دونماً زراعياً في مناطق متفرقة من المحافظة.

وبحسب مصادر “المرصد السوري”، شهدت محافظة السويداء، الجمعة الفائتة، خمس حرائق طالت أربع منها أراضي زراعية في قريتي شهبا والقريا في الريف الجنوبي للسويداء، وقريتي نمرة ومجدل في شمال المدينة، بالإضافة إلى قريتي تعلا والهيت شمال شرق المحافظة.

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