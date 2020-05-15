مع غياب الوسائل والتدابير اللازمة في المخيمات.. قتلى وجرحى في مشاجرة.. ونشوب حريق مخيم للنازحين في شمال إدلب

مع غياب الوسائل والتدابير اللازمة في المخيمات.. قتلى وجرحى في مشاجرة.. ونشوب حريق مخيم للنازحين في شمال إدلب

يعيش سكان المخيمات أوضاعا مأساوية في ظل غياب دور المنظمات الإنسانية، وانتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة ، مما يجبر العائلات على حلول تقشفية للبقاء على قيد الحياة، والتأقلم مع الطبيعة في مآسي الشتاء وحر الصيف، وسط نقص المياه واستخدام الوسائل البدائية للطبخ داخل المخيمات دون إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على السلامة العامة، التي تتسبب بكوارث عدة، حيث احترقت 4 خيام، اليوم، في “مخيم السلام” الواقع في قرية الشيخ يوسف غرب مدينة إدلب جراء اشتعال في وسيلة طبخ داخل الخيمة.

على صعيد متصل، قتل مواطنين اثنين وجرح 5 آخرين، اليوم، نتيجة خلاف على صهريج ماء تطور إلى مشاجرة بين عائلتين بمخيم للنازحين بالقرب من دير حسان بريف إدلب الشمالي.

وترتفع درجات الحرارة في شمال غرب سورية بشكل كبير مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجلت نحو 35 درجة مئوية خلال الساعات الفائتة، تأثر بها سكان الخيام التي لا تقيهم حر الصيف.