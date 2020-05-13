ردا على استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا.. مظاهرة حاشدة في مدينة طفس

ردا على استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا.. مظاهرة حاشدة في مدينة طفس

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، مظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة طفس في ريف درعا، وهتف المتظاهرون ضد قوات النظام التي ما تزال تستقدم التعزيزات العسكرية وقوات من الميليشيات طائفية إلى المنطقة تحضيرا لاقتحام المنطقة الجنوبية بشكل كامل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الأيام والساعات الفائتة، تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في الريف الدرعاوي، حيث استقدمت تعزيزات عسكرية إلى الشيخ مسكين والشيخ سعد وتل الخضر وحاجز السرو وطريق عتمان واليادودة بريف درعا الغربي، في ظل استمرار التوتر داخل المزيريب وسط مخاوف من عملية عسكرية مرتقبة لقوات النظام بغية اعتقال قيادي سابق لدى الفصائل قتل 9 عناصر منهم قبل أيام.

وفي السياق ذاته، استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية أخرى إلى اللواء 52 واللواء 38 شرق مدينة درعا، في إطار عمليات التحصين بعد تصاعد الاغتيالات بشكل كبير جداً هناك.