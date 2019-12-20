المرصد السوري لحقوق الانسان:38 مسلحا قتلوا في اشتباكات شهدتها محافظة إدلب

أكثر من 60 قتيلا في سوريا في اشتباكات تشهدها إدلب, اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 03:55 مساءً

قتل أكثر من 60 شخصا في سوريا منذ الأمس، إثر اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل مسلحة في محافظة إدلب بشمال-غرب البلاد، وهي آخر معقل خارج عن سيطرة دمشق، بحسب ما أفاد الجمعة المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنّ 38 مسلحا قتلوا في اشتباكات شهدتها محافظة إدلب، وأسفرت أيضا عن مقتل 23 عنصرا من القوات الموالية للنظام.

ووقعت هذه الاشتباكات الدموية المستمرة منذ مساء الخميس قرب مدينة معرة النعمان، التي تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة.

بالتوازي، شنت الطائرات الروسية الداعمة لقوات النظام غارات عند أطراف معرة النعمان وسراقب المجاورة، بحسب المرصد.

وأثار تصاعد التوتر موجة نزوح كثيف للسكان، وفق ما ذكر مراسل لفرانس برس متواجد في المكان.

المصدر:Em News