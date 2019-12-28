مع تصاعد عمليات الخطف والقتل بمحافظة درعا.. العثور على جثة مواطن لقى حتفه على يد مجهولين

28 ديسمبر,2019
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عُثر، اليوم، على جثة ملقاة في منطقة الكسارات بمحيط بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، حيث أكدت مصادر لـ”المرصد السوري” أن الجثة تعود لمواطن من بلدة تل شهاب، قتل بعدة طلقات نارية في أنحاء الجسم. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 229، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 161، وهم: 25 مدنيا بينهم 3 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 84 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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