طائرات حربية روسية تستهدف محيط مدينة إدلب بأكثر من 22 غارة جوية

1 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف طائرات حربية روسية لمحيط مدينة إدلب بأكثر من 22 غارة جوية بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، حيث تضم المنطقة سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة، على صعيد متصل قصفت الفصائل بعد منتصف الليل أماكن في جورين وشطحة العزيزية والرصيف والجيد الخاضعة لسيطرة قوات النظام بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كما قصفت قوات النظام مناطق في قرى واقعة بريف مدينة معرة النعمان حيث طال القصف، معرشورين ومعرشمشة وتلمنس ومعرة النعمان ومعصران والدير الشرقي والغربي.

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