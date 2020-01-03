ضمن الانفلات الأمني في درعا.. هجوم على مقرات لقوات النظام والعثور على جثة على طريق زراعي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: هاجم مسلحون مجهولون مقرات لقوات النظام في مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما عُثر على جثة شاب من أبناء قرية “دير البخت” ملقاة في منطقة زراعية بالقرب من طريق خربة غزالة، بعد اختطافه منذ 10 أيام أثناء عودته من دول الخليج العربي عبر معبر نصيب الحدودي.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 240، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 166، وهم: 27 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 87 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.