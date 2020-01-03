المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل قيادي في المعارضة السورية شرق حلب

3 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل قيادي في المعارضة السورية شرق حلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل قيادي في المعارضة السورية شرق حلب

قتل قيادي في “الجيش الوطني السوري” المعارض بعد تفجير استهدفه في مدينة جرابلس في ريف حلب الشمال الشرقي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان قيادي في فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا قتل متأثراً بجراحه التي أُصيب بها مساء الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة “جرابلس” شمال شرق حلب.
في حين سُمع دوي انفجار عنيف صباح الجمعة، في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، تبين فيما بعد أنه ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في أحد أحياء مدينة الباب الشرقية، انفجرت دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.

المصدر:اوغاريت بوست

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