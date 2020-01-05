المرصد السوري لحقوق الانسان:الحرب السورية تُخلّف 380 ألف قتيل في 9 سنوات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، إن حرب الأهلية التي دامت 9 سنوات في سوريا خلفت أكثر من 380 ألف قتيل بينهم أكثر من 115 ألف مدني.

وأضاف المرصد، الذي لديه شبكة من المصادر في جميع أنحاء البلاد، أن عدد القتلى يشمل حوالي 22 ألف طفل وأكثر من 13 ألف امرأة.

واندلع النزاع في سوريا بعد احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة في مدينة درعا الجنوبية في 15 مارس 2011. وانتشرت المظاهرات في جميع أنحاء سوريا وقُمعت بوحشية من قبل النظام، مما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح متعدد الجبهات استقطب إرهابيين وقوى أجنبية.

وذكر المرصد أن العدد الإجمالي للقتلى لا يشمل حوالي 88 ألف شخص ماتوا من التعذيب في سجون النظام، أو الآلاف المفقودين بعد اختطافهم من قبل جميع أطراف النزاع.

وبدعم من حلفاء أقوياء روسيا وإيران، عاد الرئيس السوري بشار الأسد في السنوات الأخيرة إلى السيطرة على ما يقرب من ثلثي البلاد.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الانتصارات ضد المتمردين منذ عام 2015، ولكن أيضًا تم نشر قواته في أجزاء من شمال شرق البلاد بموجب اتفاق لوقف العملية التركية عبر الحدود العام الماضي. ومع ذلك، تبقى أجزاء عديدة من البلاد بعيدة عن متناول حكومة دمشق.

المصدر:ليبيا نيوز