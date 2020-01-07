تنظيم “الدولة الإسلامية” يقصف مواقع النظام والميليشيات الموالية له في ريف دير الزور  

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مكثفا بقذائف الهاون مصدره عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، على مواقع قوات النظام والمليشيات الموالية له في منطقة البادية الممتدة من قرية الدوير حتى بلدة الجلاء بريف دير الزور، في حين ردت قوات النظام باستهداف منطقة البادية بالمدفعية الثقيلة والقنابل المضيئة في أجواء قرية العباس بريف البوكمال. يذكر أن المنطقة التي التي تشهد قصفا متبادلا تقع بالقرب من مكان الهجوم الذي استهدف حافلة عسكرية، صباح اليوم.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، تعرضت حافلة تقل عناصر الفرقة 11 التابعة لقوات النظام، اليوم، لكمين على الطريق الدولي بالقرب من بلدة صبيخان بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتل 7 عناصر على الأقل وإصابة 14 آخرين، فيما أفادت مصادر لـ”المرصد السوري” أن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” تنشط في هذه المنطقة.

كان “المرصد السوري” وثق في 5 يناير/ كانون الثاني، عملية القتل الجماعي التي شهدتها بادية محافظة الرقة في 4 يناير/كانون الثاني، حيث بلغ تعداد الذين جرى قتلهم في بادية السبخة الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف الرقة الجنوبي الشرقي إلى 19 مواطناً، بالإضافة إلى 5 مفقودين على الأقل.

ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، فإن عملية القتل جرت بعد تكبيل الأشخاص وإطلاق الرصاص عليهم، فيما لم ترد حتى اللحظة معلومات مؤكدة عن هوية الفاعلين.

وأفادت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، في 3 يناير/كانون الثاني، بأن انفجارات عدة وقعت على أوتوستراد دير الزور-تدمر بالقرب من السخنة بريف حمص، نتيجة عبوات ناسفة زرعها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، لاستهداف الآليات العسكرية التابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية التي تسلك هذا الطريق للوصول إلى دمشق.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 ديسمبر/كانون الأول 2019، انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية دير الزور، حيث انفجر أثناء مرور آليات تابعة لـ”لواء القدس” الفلسطيني، استهدف الانفجار قائد اللواء قطاع دير الزور، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح بالإضافة لمقتل 5 عناصر على الأقل، في حين قتل ضابطين اثنين في قوات النظام جراء استهدافهم من قبل التنظيم بعمق بادية البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، وذلك في إطار استمرار نشاط التنظيم بشكل متصاعد في البادية السورية، إذ تمكن التنظيم من اغتيال 30 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها في البادية السورية عبر هجمات واستهدافات وكمائن وتفجيرات منذ 20 ديسمبر/كانون الأول، كما استشهد خلال تلك الفترة 4 مدنيين يعملون في محطة غاز على بعد نحو 12 كلم من حقل الهيل للغاز الواقع في بادية حمص بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة ديرالزور.