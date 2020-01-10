المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف يستهدف ميليشيات عراقية داخل الأراضي السورية

قتل 8 عناصر على الأقل من الميليشيات العراقية الموالية لإيران وأصيب آخرون بجروح جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة فجر الجمعة على مواقع لها في محافظة دير الزور السورية القريبة من الحدود العراقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد لوكالة فرانس برس إن “طائرات استهدفت مستودعات وآليات للحشد في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور”.

ونفى متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن لوكالة فرانس برس أن تكون قواته قد شنّت أي ضربات في المنطقة.

ومنذ الأربعاء، تعرضت ثلاث قرى على الأقل في ريف البوكمال، لضربات شنتها طائرات مسيّرة مجهولة الهوية ولم توقع خسائر بشرية، وفق المرصد.

وتتنشر في ريف البوكمال مجموعات مسلحة موالية لطهران، التي تتمتع بنفوذ كبير داخل مؤسسة الحشد الشعبي والفصائل المنضوية تحت لوائها.

وتعرضت فصائل الحشد لصفعة قوية مع مقتل نائب رئيس هيئتها أبو مهدي المهندس الذي كان يُعد رجل طهران الأول في العراق، إلى جانب الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني، بضربة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الحالي.

وكان سليماني يعدّ مهندس السياسة الإيرانية في دول المنطقة لا سيما العراق وسوريا، وتقاتل المجموعات الموالية لإيران في سوريا إلى جانب قوات النظام تحت امرته.

وأطلقت إيران الأربعاء 22 صاروخاً على قاعدتي عين الأسد في غرب العراق، وأربيل في الشمال رداً على قتل سليماني ورفاقه، على وقع تصاعد التوتر في المنطقة.

وكانت صحيفة جيروسالم بوست قد كشفت الأسبوع الماضي عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يعمل على تصعيد الخطوات الإسرائيلية ضد القوات الإيرانية في سوريا بهدف إقناع نظام طهران بالانسحاب منها.

وذكرت الصحيفة، أنه وفقا لخط التفكير الجديد هذا، فإن الخطوات ستكون متواصلة من الضغط على القوات الإيرانية لدفعها إلى مغادرة سوريا بشكل كامل تقريبا.

المصدر:وكالة يقين