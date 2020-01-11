ضمن الفلتان الأمني في مناطق نفوذ “قسد”.. مسلحون مجهولون يستهدفون بقذائف “الآر بي جي” مقرا لقوات سوريا الديمقراطية 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد “المرصد السوري” مساء اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، ومسلحين مجهولين من جهة أخرى، وذلك عقب هجوم الأخير بالرشاشات وقذائف “الآر بي جي” على احدى المدارس في بلدة الطيانة بريف دير الزور، والتي تتخذه قوات سوريا الديمقراطية مقرا لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 8 يناير/كانون الثاني، محاولة اغتيال أحد أعضاء المجلس المدني في بلدة ذيبان بريف دير الزور، حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية على إطلاق النار عليه أمام منزله، دون وقوع إصابات.

على صعيد متصل، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة الرغيب بأطراف بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما ادى إلى وقوع إصابات في صفوف قوات “قسد”.