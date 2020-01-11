على وقع التصعيد الجوي الذي تشهده إدلب.. قوات النظام تجهز 3 معابر لخروج المدنيين نحو مناطق سيطرتها ابتداءً من يوم غد

11 يناير,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام بدأت بتجهيز 3 معابر إنسانية، على حد زعمها، لخروج المدنيين نحو مناطق سيطرتها، في ظل التصعيد الجوي الذي تشهده عموم محافظة إدلب من قصف جوي نفذته طائرات النظام الحربية بنحو 100 غارة جوية طال أماكن متفرقة من المحافظة راح ضحيتها 18 شهيداً مدنياً بينهم 6 أطفال و4 مواطنات، وادعت قوات النظام أن المعابر الإنسانية ستبدأ بالسماح للمدنيين بالخروج ابتداءً من يوم غد، حيث توزعت الممرات على الشكل التالي: مدينة الهبيط جنوب إدلب – أبو الظهور شرق إدلب – الحاضر ريف حلب الجنوبي.

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