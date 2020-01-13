أول شهيد مدني على يد قوات النظام منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الجديد… ولا صحة لخروج أي مدني من مناطق نفوذ الفصائل والجهاديين

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مدني وإصابة آخرين بجراح وذلك جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ليكون بذلك أول شهيد مدني على يد قوات النظام منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، وفي سياق متصل أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لا صحة لخروج أي مدني من مناطق سيطرة الفصائل والجهاديين إلى مناطق نفوذ قوات النظام عبر المعابر الثلاث التي افتتحتها روسيا في الحاضر جنوب حلب، والهبيط جنوب إدلب وأبو الضهور بريف إدلب الشرقي.