أول شهيد مدني على يد قوات النظام منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الجديد… ولا صحة لخروج أي مدني من مناطق نفوذ الفصائل والجهاديين

13 يناير,2020
أقل من دقيقة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مدني وإصابة آخرين بجراح وذلك جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ليكون بذلك أول شهيد مدني على يد قوات النظام منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، وفي سياق متصل أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لا صحة لخروج أي مدني من مناطق سيطرة الفصائل والجهاديين إلى مناطق نفوذ قوات النظام عبر المعابر الثلاث التي افتتحتها روسيا في الحاضر جنوب حلب، والهبيط جنوب إدلب وأبو الضهور بريف إدلب الشرقي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

13 يناير,2020

بالتزامن مع وقف إطلاق النار بمنطقة “خفض التصعيد”.. القوات الروسية تواصل تحركاتها المبهمة إلى الآن ضمن منطقة شمال شرق سوريا

Turkey-backed Syrian fighters patrol on November 19, 2018 in the northwestern Syrian city of Afrin. - Clashes on Sunday between Turkish-backed rebel factions vying for influence in the northern Syrian town of Afrin left 25 fighters dead, the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said said. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)
13 يناير,2020

بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية”.. فصيل موالي لتركيا يعتقل 10 مواطنين من أهالي معبطلي بريف عفرين بينهم 3 نساء

13 يناير,2020

دورية روسية – تركية مشتركة تجوب قرى غرب مدينة عين العرب (كوباني) وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة

13 يناير,2020

بالتزامن مع تحليق لطائرات روسية في سماء المنطقة.. قوات النظام تخرق وقف إطلاق النار مجدداً وتستهدف معرة النعمان وريفها