المرصد السوري لحقوق الانسان:بعد إغرائهم بالمال.. مرتزقة أردوغان يعودون من ليبيا قتلى في صناديق

بعد أن أعلنت تركيا عن رصد أموال طائلة للمرتزقة الذين يستعين بهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سوريا ورصد مبلغ 2000 إلى 2500 دولار للمقاتل الذي سيعلن موافقته على السفر إلى ليبيا، بات واضحًا أن تلك الأموال لا تجدي نفعًا بعد أن عاد عدد كبير من هؤلاء المرتزقة جثثًا في صناديق لذويهم وعائلاتهم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عودة عدد كبير من المقاتلين التابعين لتركيا والذين تم شحنهم من سوريا مؤخرًا للمشاركة في القتال ضد الجيش الوطني الليبي، إلى بلادهم قتلى، مؤكدًا مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا، بينهم 3 عناصر من «لواء المعتصم» و3 عناصر من «السلطان مراد»، فضلا عن مقتل عضو من فرقة المعتصم الموالية لتركيا، ووصول جثثهم إلى سوريا.

وقال المرصد أن تركيا وعدت ذوي هؤلاء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى، حيث رصد «المرصد السوري» أيضًا ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق «درع الفرات».

المصدر:موقع صوت الدار