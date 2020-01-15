العشرات من أبناء السويداء يتجمهرون في المدينة وريفها احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بالتزامن مع انهيار متواصل للعملة السورية

15 يناير,2020
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محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجمهر عشرات المواطنين أمام مبنى “المحافظة” في مدينة السويداء جنوب سوريا، استياءًا واحتجاجاً على الواقع المعيشي وغلاء الأسعار ضمن مناطق نفوذ قوات النظام وخاصة مع تخطي سعر صرف الدولار الأميركي حاجز الـ 1000 ليرة سورية خلال الأيام القليلة الفائتة، على صعيد متصل عمد عشرات المواطنين في بلدة شهبا بريف السويداء إلى قطع الطريق الواصلة إلى ساحة البلدة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

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