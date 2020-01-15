18 قضوا أمس بينهم 8 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و10 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة

ارتفع إلى 9 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الثلاثاء إلى قافلة شهداء الثورة السورية

15 يناير,2020
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ففي محافظة دير الزور استشهد مدنيين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة بمظاهرة في مدينة البصيرة شرق دير الزور

كما جرى العثور على جثامين 7 مدنيين سوريين جرى قتلهم رمياً بالرصاص أثناء رعيهم المواشي في بادية عياش الخاضعة لسيطرة قوات النظام والإيرانيين غرب مدينة دير الزور، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية القتلة، وسط اتهامات للمليشيات الموالية للنظام السوري بتصفية الرعاة

بينما عُثر ظهر اليوم على جثة امرأة قتلت على أيدي نساء متشددات داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن القتيلة رفضت تطبيق أفكار تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل مقتلها.

في حين قتل 4 عناصر في قوات النظام جراء اشتباكات مع عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الرصافة بريف الرقة بعد كمين نفذه الأخير في المنطقة

كذلك قتل أحد عملاء ميليشيا “حزب الله” اللبناني بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة تسيل بريف درعا الغربي

أيضاً علم المرصد السوري أن القصف الذي استهدف مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي والذي يرجح أنه إسرائيلي، تسبب بمقتل ما لا يقل عن 3 عناصر من المليشيات الموالية لإيران أو إيرانيين.

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