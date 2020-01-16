المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى 8 تعداد المدنيين الذين استشهدوا في مجزرة ارتكبتها مجموعات جهادية بقصفها حي السكري في مدينة حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الصاروخي الذي نفذته مجموعات جهادية على حي السكري الواقع بالقسم الشرقي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، حيث ارتفع إلى 8 على الأقل بينهم طفل ومواطنة تعداد المدنيين الذين استشهدوا في هذه المجزرة، فيما لا يزال عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود نحو 25 جريح بعضهم في حالات خطرة.

فيما كان المرصد السوري وثق استشهاد 3 مدنيين في الـ12 من الشهر الجاري، جراء قصف صاروخي نفذته مجموعات جهادية على حيي مساكن السبيل وشارع النيل بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام.