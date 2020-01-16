المرصد السوري لحقوق الانسان:39 قتيلًا من قوات الأسد والفصائل المقاتلة خلال معارك في إدلب قتل 39 عنصرًا على الأقل من قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة إثر معارك اندلعت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات اندلعت فجر اليوم جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة مما أسفر عن مقتل 22 عنصرًا من الفصائل، مقابل 17 عنصرًا من قوات النظام والمجموعات الموالية لها.

وتسبّبت المعارك والقصف بمقتل “22 عنصراً من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام “النصرة سابقاً” مقابل 17 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها”، وفق المرصد.

وتمكنت قوات النظام من السيطرة على قريتين على الاقل، بحسب المرصد، لتصبح على بعد نحو سبعة كيلومترات عن معرة النعمان، المدينة التي باتت وفق الأمم المتحدة شبه خالية من سكانها.

وتأتي حصيلة المعارك غداة مقتل 18 مدنياً على الأقل، بينهم طفلان وعنصر من الخوذ البيضاء “الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل”، جراء غارات شنّتها قوات النظام على مدينة إدلب، استهدفت المنطقة الصناعية وسوق الهال فيها خلال وقت الذروة، بحسب المرصد

المصدر:الجزيرة الان