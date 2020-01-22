المرصد السوري لحقوق الانسان: نزوح 70 ألف مدني من ريف حلب الغربي في أسبوع

نزح نحو 70 ألف مدني من ريف حلب الغربي مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة بين قوات الحكومة السورية بدعم من روسيا وقوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن أكثر 10000 عائلة يبلغ عددهم نحو 70 ألف مدني أجبروا على النزوح من المنطقة خلال أسبوع على خلفية تصعيد القصف جواً وبراً تمهيداً للبدء بعملية عسكرية برية كما حصل سابقاً في إدلب وحماة.

وتجري عملية النزوح أغلب الأحيان إلى ريف إدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود السورية مع لواء اسكندرون، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية سواء في المخيمات أو بلدات وقرى ريفي إدلب الشمالي والشمالي الغربي، بحسب المرصد.

ومع استمرار موجة النزوح بشكل تصاعدي فإن أعداد النازحين منذ مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت وحتى الآن، ترتفع إلى نحو 400 ألف مدني، نزحوا من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية بالإضافة لريف حلب الغربي.

المصدر:اوغاريت بوست