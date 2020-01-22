المرصد السوري لحقوق الانسان: نزوح 70 ألف مدني من ريف حلب الغربي في أسبوع

ادت العمليات العسكرية بريف حلب الغربي الى نزوح عشرات الالاف من المدنيين خلال سبعة ايام من المواجهات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.

وكانت المواجهات بين الجانبين ادت الى نزوح اكثر من 70 الف مدني من البلدات والقرى الواقعة بالقطاع الغربي من الريف الحلبي, وفقا للمرصد السوري.

واتهم المرصد السوري, الجيش السوري وحليفه الروسي “باتباع سياسة التهجير عبر تصعيد القصف جواً وبراً لإجبار المدنيين على الخروج من مناطقهم وبالتالي البدء بعملية عسكرية برية كما حصل سابقاً في إدلب وحماة”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو, قال، أن أردوغان طالب بوتين بالتدخل لوقف هجمات الجيش السوري على منطقة خفض التصعيد في إدلب, على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين.

ورغم اتفاق روسيا وتركيا على هدنة لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب، بدأ من 13 يناير/كانون الثاني الجاري، الا ان العمليات العسكرية تصاعدت بين الجانبين. وكانت المواجهات تجددت بين الفصائل المسلحة والجهادية من جانب, والجيش السوري وحلفائه من جانب اخر في 20 ديسمبر/كانون الاول من العام الفائت, وتسببت بنزوح عشرات الالف من المدنيين وسط تقدم الجيش السوري وحلفائه منذ سيطرتهم على مناطق المعارضة

المصدر:تموز نت