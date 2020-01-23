21 قضوا أمس بينهم 16 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و5 أشخاص استشهدوا في مناطق وظروف مختلفة ارتفع إلى 5 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الأربعاء إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة حلب استشهد 4 مدنيين، هم طفل جراء القصف الجوي الروسي على الحميرة جنوب حلب، ومواطنتان اثنتان بقصف جوي روسي على مخيم عشوائي بمحيط الأتارب غرب حلب، ومواطنة متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف لمجموعات جهادية على حي حلب الجديدة يوم أمس.

وفي محافظة إدلب استشهد مدني جراء قصف من قبل قوات النظام على بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي الشرقي

في حين تم توثيق مقتل 16 عنصراً في قوات النظام جراء قصف واستهدافات من قبل الفصائل ومجموعات جهادية على مواقع لها بريف إدلب