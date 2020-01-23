مع استمرار الفوضى الأمنية في مناطق “تحرير الشام”.. مقتل مواطن برصاص مجهولين في ريف إدلب الغربي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:

وثّق “المرصد السوري”، اليوم، مقتل مواطن من أبناء بلدة معرشمارين بريف إدلب، حيث عثر على جثته عليها آثار طلقات نارية ملقاة على الطريق الواصل بين بلدة بيرة آرمناز وكفرتخاريم.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018، تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 615، هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 172 مدنيا بينهم 21 طفلاً و 16 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و375 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و66 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.