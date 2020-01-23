أهالي ريف درعا يدعون لاحتجاجات غدا ضد قوات النظام وممارساتها وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

أطلق أهالي ريف محافظة درعا دعوات لاحتجاجات شعبية في بلدة الكرك الشرقي ومدينة جاسم، يوم غد، تنديدا بالانتهاكات المستمرة لقوات النظام بحق الأهالي ونقض وعودها في الإفراج عن معتقلي أبناء درعا من سجونها.

كان “المرصد السوري” رصد، في 13 يناير/كانون الثاني، وقفة احتجاجية في بلدة الكرك بريف درعا ضمت عشرات الشبان الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام. وكان “المرصد السوري” رصد، في 3 يناير/ كانون الثاني، تظاهرة خرج فيها العشرات من أبناء “بصرى الشام” في ريف درعا الشرقي، حيث رفع المتظاهرون لافتات مطالبين من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين القابعين في أقبية النظام السوري. وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، رصد “المرصد السوري” جداريات جديدة ضمن محافظة درعا، حيث أقدم أهالي مدينة نوى على كتابة عبارات جديدة على جدران المدينة، تضامناً مع الكارثة الإنسانية في إدلب، وتنديداً بالعمليات العسكرية للنظام وروسيا هناك.