في إطار التسابق مع الروس شمال شرق سوريا.. القوات الأمريكية توسع إحدى قواعدها العسكرية

أفادت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري” بأن القوات الأمريكية تعمل على توسيع قاعدة “تل بيدر” بريف القامشلي شمال محافظة الحسكة، بغية نقل قوات إليها من قواعدها المجاورة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ازدياد النفوذ الروسي في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، في حين يتواصل التوتر بين القوات الأمريكية و الروسية في مناطق شمال شرق سوريا بشكل كبير ومتصاعد خلال الأيام الأخيرة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 يناير/كانون الثاني، تمركز القوات الأمريكية على الطريق الدولي m4 عند مدخل قرية بور سعيد بالقرب من مفرق حطين الواصل بين عامودا ومدينة الحسكة وذلك لمنع الدوريات الروسية من التجول والتحرك على الطريق، كما دخلت دورية روسية إلى قرية عين ديوار وسلكت طريق معبر سيمالكا برفقة أحد سيارات قوات سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي قامت مدرعات أمريكية بالوقوف عند مدخل بلدة جل آغا بانتظار مرور الروس.