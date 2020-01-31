الفصائل تستعيد السيطرة على حي الصحفيين وتلحق خسائر كبيرة بقوات النظام في حلب

تمكنت الفصائل، مساء اليوم، من استعادة السيطرة على كتلة الصحفيين بريف حلب الغربي بعد اشتباكات مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية. ورصد “المرصد السوري” قبل قليل، انفجار عربة مفخخة تركها عنصر من “تحرير الشام” بالقرب من أحد المباني التي تتحصن بها قوات النظام في محور الصحفيين بريف حلب، فيما لا تزال الاشتباكات العنيفة دائرة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران من جهة والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، على محاور ريفي حلب الجنوبي والغربي.

كما تمكنت الفصائل من إلحاق خسائر كبيرة في قوات النظام وعتادها، حيث تم تدمير وتعطيل مدرعات لقوات النظام على محور معمل الكرتون، ودمرت أيضاً قاعدة مضاد للدروع على محور الراشدين الخامسة بريف حلب الغربي.

وبذلك، تكون قوات النظام سيطرت في حلب على كل من (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا)

وكان “المرصد السوري” رصد، اليوم، تقدما لقوات النظام في محوري القراصي والقلعجية جنوب مدينة حلب، فيما قصف الطائرات الروسية مواقع بالقرب من طريق “M5″، وألقت الطائرات المروحية براميل متفجرة على خان العسل بالريف الحلبي.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات الروسية إلى 25 على سراقب ومحيطها في ريف إدلب ومناطق متفرقة من ريف حلب. كما ارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية على سراقب وريفها ومحيط تل مرديخ إلى 16.