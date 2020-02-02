حرس الحدود التركي يفرق اعتصاما سلميا على الحدود السورية مع لواء إسكندورن بعد مطالبته بوقف العمليات العسكرية أو فتح الحدود أمام المدنيين

تحت شعار “من إدلب إلى برلين”، تظاهر مئات المواطنين النازحين من مختلف المناطق السورية أمام الجدار الحدودي مع لواء إسكندورن قرب مدينة حارم شمال إدلب، لتسليط الضوء على ما يجري من قصف جوي وبري وتهجير المدنيين بفعل العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق بريفي إدلب وحلب، ونتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المهجرون.

وخلال تجمهر المتظاهرين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون، فرقت قوات حرس الحدود التركي جموع المتظاهرين من خلال إطلاق القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه وهم داخل الأراضي السورية.