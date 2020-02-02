مقتل وإصابة 3 عناصر من “قسد” في هجوم مسلح داخل مقهى بريف دير الزور

2 فبراير,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان::
أطلق مسلح  النار، اليوم، على 3  عناصر من قوات سوريا الديمقراطية كانوا داخل مقهى في قرية الدحلة بريف دير الزور، ما تسبب بمقتل عنصر وجرح البقية، قبل أن يلوذ بالفرار مع شخص آخر كان ينتظره خارج المقهى.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 429 شخص.
ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ138 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 286 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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